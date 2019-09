Lovili so obrtnikove kune

Vesel je, da je dobil nazaj vsaj vstopnico za tekme Dinama.

100

piškavih kun je ostalo v denarnici.

ZAGREB – »Doslej se mi ni javil niti eden od teh, ki so mi ukradli denar, čeprav jih je posnela kamera. Na rdečem kombiju je tako videti telefonsko številko lastnika, na drugem avtomobilu so vidne registrske tablice in tako naprej. Razmišljam, da bi jih prijavil,« veselja nekaterih Zagrebčanov ne deli hrvaški podjetnik, ki je v petek po poldnevu svojo denarnico z dokumenti in dnevnim izkupičkom v naglici odložil na streho avtomobila, potem pa nanjo pozabil in odpeljal.Denarnica je v Ulici kneza Branimira sredi Zagreba padla na tla, ko jo je prevozil neki avtomobil, pa se je iz nje vsul denar. Bankovci so začeli frčati po zraku, vozniki avtomobilov pa so začeli ustavljati, tekali so med vozečimi vozil, lovili kune – bilo naj bi jih za od 540 do 680 evrov – ter ob tem navdušeno kričali.Pri vsem skupaj pa jih je nekdo posnel in posnetek je na svojem profilu na facebooku objavil komunikator. Pripisal je: »Frend, obrtnik, ki že desetletja krvavo dela, zaposluje in pošteno plačuje delavce, je na strehi avtomobila pozabil denarnico s 4000 ali 5000 kunami. Odpeljal je in denarnica je padla na tla. Na posnetku vidite pohlepne someščane, kako z nasmeškom grabijo tuj denar, pri tem pa ogrožajo sebe in druge, saj to počnejo na sredini Branimirove.«Kot naj bi mu povedal Ivec, sta se potem med njih pomešala mimoidoča odvetnikainter pred podivjano hordo rešila vsaj dokumente. Ravno Zorić naj bi sicer bil tisti, ki je z mobilnim telefonom posnel lovilce kun.Oglasil se je tudi Ivec in dejal, da je vesel, da ima vsaj denarnico in dokumente, v njej pa je, kar je najpomembneje, ostala tudi vstopnica za tekme zagrebškega nogometnega kluba Dinamo. Koliko denarja pa je ostalo v denarnici? »Morda 100 kun.«Dobrih 13 evrov torej. In čeprav Ivec razmišlja, da bi policistom prijavil posnete tatove, k temu naj bi ga nagovarjali tudi številni prijatelji, ki so prepričani, da možje postave ne bi imeli težkega dela, z nasmeškom sklene: »Narava mojega posla je taka, da moram imeti vselej pri sebi tudi gotovino. Toda kot pravijo; napake se drago plačajo, pa naj to velja tudi v mojem primeru.«