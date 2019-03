Lovili kot avtobus velike lenivce

Velikanski lenivci v primerjavi s človekom FOTO: Fb

Takšni so bili predniki pasavcev. FOTO: Pr

6 metrov so dosegali v višino.

BUENOS AIRES – Arheologi iz Argentine so našli dokaze, da so jamski ljudje med zadnjo ledeno dobo aktivno lovili velikanske lenivce, ki so živeli pred 10.500 leti. To razkrivajo fosili kosti teh skrivnostnih bitij, ki so jih ljudje potolkli z orodjem, nato pa so uporabili kosti živali, da so si izdelali kipce, orožje in novo orodje.Ni skrivnost, da so praljudje v veliki meri pripomogli k izumrtju velikih sesalcev, kot so bili mamuti ali sabljasti tigri. Očitno je podobna usoda pričakala velikanske lenivce, ki so bili vredni svojega imena, saj so bili veliki kot enonadstropni avtobus.Znanstveniki z Univerze v Buenos Airesu so našli ostanek treh velikanskih vrst, omenjenega lenivca in dveh vrst gliptodona. To so bile približno eno tono težke živali in veliko večje od njihovih današnjih potomcev pasavcev. »Daleč največ je bilo ostankov velikanskih pasavcev, našli smo vse dele telesa,« je navdušen dr.Odkriti fosili so pripadali šest metrov visokemu lenivcu, ki so ga ubili in razrezali v bližini močvirja v Patagoniji. »Dokazi, da so se jih lotili z orodjem, so sledi kamnitega orodja na rebrih. To so sledi, ki so posledica odstranjevanja mesa s kosti.« To je prvi neposreden dokaz, da je človek plenil velike sesalce v pleistocenu.