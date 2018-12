Letel bo na Mars, četudi na poti umre

Nos in pristajalne noge rakete, ki bo ljudi popeljala na Mars. FOTO: Twitter

Naslednje leto naj bi bilo plovilo že dokončano in pripravljeno na testiranje.

ElonMusk je na twitterju objavil fotografijo svojega novega projekta, ogromne rakete, za katero trdi, da bi lahko na Mars popeljala sto ljudi. Ogromno vesoljsko plovilo so začeli izdelovati v njegovem centru v Teksasu, kjer testirajo vesoljska plovila, na fotografiji pa je videti zgolj velik nos rakete in še en del, za katerega strokovnjaki menijo, da so pristajalne noge.Naslednje leto naj bi bilo plovilo že dokončano in pripravljeno na testiranje, na rdeči planet pa naj bi poletelo leta 2024, obljublja kontroverzni milijarder. Musk načrtuje, da bi na Mars pripeljal kolonijo milijon ljudi, po 100 naenkrat, ki bi na planetu živeli pod steklenimi kupolami in pridelovali svojo hrano.Raketa iz nerjavečega jekla, ki jo izdeluje njegovo podjetje SpaceX, to je ustanovil leta 2002, bo največja, ki so jo kdaj izdelali, celo višja bo in težja od raket, ki so v sklopu projekta Apollo poletele na Luno. Več o projektu bo Musk, kot je obljubil, javnosti razkril spomladi, predvidoma marca ali aprila. Želi si, da bi pri potovanjih na Mars prehitel Naso, ki je napovedala, da bo prve ljudi tja poslala v naslednjih 25 letih.Kot je dejal 47-letni poslovnež, tudi soustanovitelj Tesle in Neuralinka, obstaja velika verjetnost, da se bo na rdeči planet odpravil tudi sam, čeprav se zaveda, da bo na poti zelo verjetno umrl.