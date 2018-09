Lepa dekleta na luksuznih jahtah: droge, prostitucija, izkoriščanje

Življenje na luksuznih jahtah. FOTO: Getty Images

Izkoriščanje osebja

Odpoved, ker je imela kilogram preveč

SYDNEY – Pred dnevi je zlasti v Avstraliji odmevala vest o smrti 20-letne manekenke in zvezdnice družbenih omrežij Sinead McNamara , ki je delala na razkošni jahti mehiškega milijarderja, svoje na videz sanjsko življenje pa delila s sledilci na instagramu.A za bliščem in glamurjem se skriva precej temna stran življenja teh deklet. Droge, prikrita prostitucija, 20-urni delavnik in vsesplošno izkoriščanje so, sodeč po pričevanjih nekaterih nekdanjih zaposlenih za časnik Daily Mail Australia, kruta realnost dela na luksuznih jahtah.Ena od nekdanjih hostesse je v tem poskusila leta 2014. Bila je deklica za vse, stregla je hrano in pijačo, tudi čistila in se družila z bogataši. »Nikdar nisem vedela, kakšno delo me čaka. Večinoma sem delala od 16 do 18 ur na dan, ne da bi lahko sedla vsaj za dve minuti. Delala sem tako rekoč ves čas,« je povedala. Čeprav gre za bogate in luksuzne jahte, je osebje živelo utesnjeno v zelo majhnih kabinah.Podobno je povedala tudi, ki je dejala, da ob takem delu človek nima niti minute prostega časa. Dopusta niso dobile niti, ko so zbolele.Poleg tega imajo lastniki tudi zelo krute zahteve do videza deklet. Če je imela katera od njih kakšen kilogram preveč, jo je čakala odpoved. Da bodo poslušale opolzke opazke gostov in se ob tem le nasmihale, je bil še eden od pogojev, na katerega so morale pristati ob delu. Nekaj vsakdanjega na krovu so bile tudi prostitutke, prav tako uporaba drog.Vseeno se delo na luksuznih jahtah zdi sanjska služba za mnoge, še dodatno pa to spodbujajo prav fotografije na instragramu, ki pa so, očitno, daleč od realnosti.