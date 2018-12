Kuža ji je odkril raka in trikrat rešil življenje

Prvič je samička sibirskega haskija z imenom Sierra svoji lastnici Stephanie Herfel rešila življenje leta 2013, ko je bila stara komaj devet mesecev. Američanka jo je dobila od sina, ki se je odpravljal v tujino služit vojaščino. »Smrček je dala na moj trebuh in tako močno vohala, da sem pomislila, da se je kaj polilo po mojih oblačilih. To je naredila še enkrat in nato še tretjič. Nato je odšla in se skrila, prav skrila,« se spominja Stephanie.



Že dlje jo je na tem delu telesa bolelo, a ji je zdravnik na urgenci rekel, da gre za cisto na jajčniku, in ji dal protibolečinske tablete. A psička je vedela bolje od zdravnika. Prav zaradi njenega nenavadnega vedenja se je Stephanie odločila še enkrat obiskati zdravnika, ta pa je nato prepoznal raka na jajčniku tretje stopnje. Sledile so kemoterapija, popolna histerektomija in odstranitev vranice. A raka je premagala. Nato se je zgodba ponovila še v letih 2015 in 2016. Obakrat se je rak vrnil, najprej na jetra in nato na območje okolčja. Danes 52-letna Stephanie je še vedno optimistična. »Za življenje se moram zahvaliti temu psu,« pravi. »Res je božji dar. Nikoli se ne zmoti.«