Kruta resničnost: v poljski cerkvi spolno zlorabili 382 otrok v zadnjih 30 letih

VARŠAVA – Poljska škofovska konferenca je danes prvič objavila poročilo o preiskavi spolnih zlorab otrok v poljski katoliški cerkvi. Od leta 1990 do 2018 je bilo najmanj 382 otrok žrtev spolnih zlorab duhovščine, od tega je bila okoli polovica žrtev mlajših od 15 let. »To je zelo boleča in tragična zadeva, povezana z ljudmi, ki so se posvetili služenju cerkvi in drugim ljudem. Uživajo zaupanje družbe in to zaupanje družbe je bilo tragično zlorabljeno,« je ob predstavitvi poročila dejal nadškof Marek Jedraszewski.



Poljski škofi so lani prosili žrtve zlorab za odpuščanje, hkrati pa so skušali v okviru preiskave odkriti vzroke za takšna dejanja. Tudi na tokratni tridnevni konferenci v Varšavi razpravljajo o zlorabah in zaščiti otrok, potem ko je prejšnji mesec v Vatikanu potekal svetovni vrh o spolnih zlorabah otrok v celotni katoliški cerkvi.



Poljska dobrodelna organizacija Ne bojte se, ki podpira žrtve zlorab, je prejšnji mesec papežu Frančišku predložila lastno poročilo o zlorabah v poljski cerkvi. V poročilu, ki je osnovano le na medijskem poročanju, so zabeležili najmanj 384 mladoletnih žrtev, ki so bile zlorabljene od sredine 50. let prejšnjega stoletja. Na Poljskem sicer duhovniki uživajo velik ugled in žrtve zlorab pogosto obtožijo laganja. V državi se skoraj 85 odstotkov državljanov izreka za katolike.