Kosovo formira lastno vojsko

Parada Varnostnih sil Kosova en dan pred glasovanjem v parlamentu. FOTO: Reuters

5000 aktivnih vojakov bo imela kosovska vojska.

PRIŠTINA – Po poročanju Slovenske tiskovne agencije je kosovski parlament potrdil preoblikovanje varnostnih sil v vojsko. Poslanci so soglasno sprejeli tri zakone, ki varnostnim silam, te so bile aktivirane le ob naravnih nesrečah in kriznih dogodkih, daje dodatne pristojnosti. Za vzpostavitev kosovske vojske je glasovalo vseh 107 navzočih poslancev 120-članskega parlamenta.Poslanci stranke srbske manjšine Srbska lista, ki vzpostavitvi kosovske vojske nasprotujejo, pa so glasovanje bojkotirali, močno ji nasprotujeta Beograd in kosovski Srbi. Zakoni predvidevajo tudi ustanovitev ministrstva za obrambo ter službovanje v vojski. Kosovske oblasti so v minulih letih že večkrat neuspešno poskušale spremeniti mandat kosovskih varnostnih sil v vojsko. Nazadnje spomladi lani, ko pa sta koraku nasprotovala tako Nato kot ZDA.Varnostne sile Kosova so ustanovili leta 2009, imajo 2500 aktivnih članov in do 800 rezervistov. Po poročanju nekaterih medijev naj bi imela vojska, ki bo ohranila ime Varnostne sile Kosova, okoli 5000 aktivnih vojakov in 3000 rezervistov, preoblikovanje pa naj bi trajalo deset let. Zaradi te odločitve so se odnosi med Srbijo in Kosovom močno zaostrili. Sočasno tudi Srbija pod vodstvom predsednikakrepi svojo vojsko.