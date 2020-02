Koronavirus v Evropi zahteval prvo žrtev

V Evropi so danes potrdili prvo smrtno žrtev zaradi novega koronavirusa iz Kitajske. V Franciji je umrla 80-letna kitajska turistka, ki so jo hospitalizirali konec januarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je tudi prva smrt zaradi virusa zunaj Azije, je danes potrdila francoska ministrica za zdravjeDo zdaj so zunaj Kitajske potrdili dva smrtna primera: na Japonskem in na Filipinih. Z virusom se je doslej okužilo že več kot 67.000 ljudi, od tega več kot 66.400 na Kitajskem, kjer je umrlo 1523 ljudi.Medtem so ameriške oblasti napovedale evakuacijo svojih državljanov z ladje Diamond Princess, ki je zasidrana v Jokohami. Na njej so potniki v karanteni že od začetka meseca, med njimi je tudi šest Slovencev.