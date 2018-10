Konec za Elona Muska, šefa Tesle?

Vrednost delnic ameriškega proizvajalca električnih vozil Tesla je v četrtek po objavi ameriške komisije za vrednostne papirje (SEC), da toži Elona Muska, upadle za 13 odstotkov. Ta je pred približno dvema mesecema na twitterju objavil, da se bo Tesla umaknila z borze, in to po ceni 420 dolarjev za delnico. Objavo naj bi spisal in delil z javnostjo, čeprav financiranja naj ne bi imel zagotovljenega. Komisija vztraja, da se je bogati podjetnik zavedal, da so tviti lažni.



»Neutemeljeni korak komisije me je razžalostil in razočaral. Vedno sem delal v interesu resnice, transparentnosti in vlagateljev,« se je odzval Musk.



SEC ga zdaj toži in zahteva, da se ga razreši kot direktorja Tesle, poleg tega pa celo predlagajo prepoved direktorskega mesta zanj v katerem koli podjetju, ki kotira na borzi. Seveda ga bo najverjetneje doletela tudi denarna kazen.



Si predstavljate, da Tesla ostane brez glavnega direktorja, direktorja z vizijo? Nekateri menijo, da je ta scenarij mogoč, a že imajo rešitev: direktor postane nekdo drug, Musk pa šef proizvodnje.