Kmetu morajo plačati 244 milijonov evrov zaradi škode na sadovnjakih

Zvezno sodišče v ameriški zvezni državi Misuri je kmetu prisodilo 265 milijonov dolarjev (244 milijonov evrov) odškodnine od nemških kemičnih velikanov Bayer in Basf zaradi škode na nasadih breskev. Kmet trdi, da sta družbi spodbujali k neodgovorni rabi herbicida dikamba, ki je povzročil nepopravljivo škodo v sadovnjakih.



Gre za prvo odločitev sodišča glede dikambe, ki naj bi po ameriškem Srednjem zahodu povzročil ogromno škode na pridelkih. Kmetje kemičnim podjetjem očitajo, da so jih spodbujala, naj herbicid uporabljajo na rastlinah, ki ga niso prenesle. Sobotna odločitev sodišča bi lahko vplivala še na 140 drugih tožb v podobnih zadevah.



Bayer in Basf sta napovedala, da se bosta na odločitev sodišča pritožila. Pri Bayerju so še nedavno znova zatrdili, da je dikamba varna za pridelke, če kmetje upoštevajo vsa navodila za uporabo. Poleg dikambe je predmet tožb tudi roundup družbe Monsanto, ki jo je leta 2018 kupil Bayer. Ta bo moral po nedavni odločitvi kalifornijskega sodišča plačati 290 milijonov dolarjev bolnemu uporabniku herbicida, ki ga niso opozorili, da lahko herbicid povzroči raka.



Januarja objavljeni podatki so razkrili, da bi lahko Bayer za vse odškodnine v zvezi z roundupom plačal skupno 10 milijard dolarjev.