Klonirali opici, so zdaj na vrsti ljudje?

79 poskusov je bilo treba, da jim je uspelo.

ŠANGHAJ – Kitajski znanstveniki so predstavili opici, ki so ju klonirali po enakem postopku, kot so ameriški kolegi to leta 1996 storili pri ovci Dolly. Slednja je bila prvi klon sesalca in pravi čudež v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, a raziskovalci iz Šanghaja so hoteli tehniko izboljšati in izpopolniti. Uporabili so t. i. prenos somatskih celic in ustvarili dve gensko identični opici vrste makak in ju poimenovali Hua Hua in Zhong Zhong. Z omenjeno metodo so rekonstruirali neoplojeno jajčece, in sicer tako, da so mu odstranili jedro, v katerem je glavnina DNK, in ga so zamenjali z DNK druge celice.Ko se je jajčece razvilo v zarodek, so ga vstavili v nadomestno mamo, ta je plod donosila. A ni šlo zlahka, uspelo jim je šele v 79. poskusu. V šestih primerih je mama splavila, dva klona pa sta živela le dve uri po rojstvu, v preostalih primerih se je zalomilo že v zgodnejših fazah. Metodo prenosa somatskih celic so znanstveniki sicer uporabili že večkrat. Z njeno pomočjo so denimo klonirali žabe, miši, zajce, prašiče, krave in pse, a še nikoli niso poskusili klonirati opice, vrste, najbolj podobne človeku. Luč sveta sta Hua Hua in Zhong Zhong sicer ugledali že konec lanskega leta, mladička so ves ta čas skrbno spremljali in beležili njun razvoj, kot so povedali, jima gre odlično. Hranijo ju po steklenički, rasteta pa z enako hitrostjo kot makaki v divjini, sta tudi zelo živahni in igrivi.Nasprotniki tovrstnih posegov so zaradi novice zgroženi. Skrbi jih, da bomo kmalu imeli opravka s človeškimi kloni.