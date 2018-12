Klonirajo hišne ljubljenčke

Veterinarji vstavljajo jajčece v psičko. FOTO: Reuters

He Jun z devetletnim Juiceom in njegovim dva meseca starim klonom. FOTO: Reuters

Za klon ljubljenčka je treba odšteti okoli 50.000 evrov.

PEKING – Juice je 30 centimetrov visok kužek, ki je nastopil že v številnih televizijskih oddajah. Devetletni kosmatinec je bil potepuški pes, ki se zaradi slabe prehrane v preteklosti zdaj ne more razmnoževati. A to njegovega lastnikani ustavilo, izdelati je dal njegov klon.Psa je kloniral pri podjetju Sinogene, prvem kitajskem podjetju, ki ponuja tovrstne storitve. Nase so prvič opozorili, ko so maja lani klonirali nekega beagla, že mesec pozneje pa so postopek začeli izvajali komercialno.Če si torej želite kopijo svojega kosmatinca, boste morali odšteti približno 50.000 evrov. Direktor podjetjaje pojasnil, da gre za posel, ki se je šele začel razvijati, a se nameravajo širiti, na koncu celo popravljati in spreminjati dednino.»Številni lastniki hišnih ljubljenčkov si želijo, da bi jih živali dlje spremljale.« V primerjavi s preostalim svetom se biotehnološka podjetja na Kitajskem hitro razvijajo, ker ni strogega nadzora. V začetku leta so v laboratoriju v Šanghaju prvič klonirali opico (dva dolgorepa makaka), še več prahu pa je dvignil, ki je minuli mesec trdil, da je genetsko spremenil dve še nerojeni dvojčici.Psička Juicea so klonirali iz njegove kože; njegov DNK so izločili, vstavili v jajčece in ga namestili v psičkino maternico. Kopija, imenovana Mali Juice, se je skotila sredi septembra, en mesec je bila pri mamici, nato pa jo je dobil He.