Kdo je naluknjal vesoljsko postajo?

Luknje ni naredil mini meteorit. FOTO: Nasa

2 milimetra premera je imela razpoka.

MOSKVA – Strokovnjaki iz Rusije so izrazili sum, da bi lahko bilo puščanje na Mednarodni vesoljski postaji načrtno dejanje. Vodja vesoljske agencijeje razkril, da je bila luknja na vesoljskem plovilu sojuz, ki je bilo pritrjeno na vesoljsko postajo, narejena s svedrom. Sprožena je bila temeljita preiskava, saj so pri podjetju Energia, ki izdeluje sojuze, primer označili za vprašanje časti.Drobna razpoka je imela premer dveh milimetrov, odkrili pa so jo 29. avgusta, ko so zaznali padec pritiska na 130 milijard evrov vredni postaji. Sprva so sumili, da jo je povzročil majhen meteorit, astronavti pa so jo zalepili s samolepilnim trakom. Če tega ne bi naredili, bi v 18 dneh ostali brez zraka. Sledila je preiskava in razkrila, da je luknjo naredil nekdo iz notranjosti plovila, kar pomeni, da je šlo za sabotažo. »Bile so sledi več poskusov vrtanja,« je povedal Rogozin. »Luknjo je naredil nekdo s tresočimi se rokami.«Na Mednarodni vesoljski postaji trenutno bivajo dva ruska kozmonavta, trije ameriški astronavti in Nemec iz Evropske vesoljske agencije. Po nekaterih prepričanjih je saboter eden izmed ekipe, ki se je znašel v stiski in je želel z dejanjem doseči, da bi se čim prej vrnil domov. Astronavti na postaji so trenutno ujeti v mrežo vzajemnega sumničenja, ki nekoliko spominja na knjigeSeveda še vedno obstaja možnost, da gre za napako v izdelavi, ki jo je nekdo poskušal prekriti, tako da je luknjo preprosto zamašil, zamašek pa je zdaj popustil.