Kdo bo dobil v roke jahto pokojnega Josipa Broza Tita?

PODGORICA – Ministrstvo za obrambo Črne gore je objavilo razpis za prodajo odvečnih plovil, opreme in njihovih rezervnih delov. Celoten razpis je težek 600.000 evrov.



Mnoge je še posebej pritegnilo znano plovilo nekdanjega predsednika SFRJ Josipa Broza Tita, ki se imenuje Jadranka. Začetno ceno so postavili pri 80.000 evrih, kje bo končna, pa bo odvisno od števila zainteresiranih. Seveda obstaja tudi možnost, da ladja sploh ne bo prodana.



O prodaji jahte, ki je bila za Tita izdelana leta 1977 v hrvaški Kraljevici, se je govorilo že lanskega novembra, a so njeni ključi še vedno v rokah črnogorskega ministrstva ...