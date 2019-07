Kdaj bodo spet v zraku?

REUTERS Boeing se ukvarja z računalniško opremo in popravilom varnostnega sistema, domnevnega krivca smrtonosnih nesreč. FOTO: REUTERS

3,7

milijarde dolarjev izgube je imel Boeing.

Pred kratkim je izvršni direktor Boeingaopozoril investitorje, da bi družba utegnila (začasno) ustaviti proizvodnjo letal 737 max, ki so jih že doslej izdelovali z upočasnjenim tempom. Zaradi dveh usodnih letalskih nesreč, v katerih je umrlo več kot 300 ljudi, so prizemljena že od marca. Boeing upa, da bo do konca leta dobil ustrezno strokovno potrdilo, da so primerna za letenje. »Nikakor si ne želimo nadaljnje upočasnitve ali celo začasne ustavitve izdelave, vendar moramo biti tudi na to pripravljeni,« pravi Muilenburg, ki je investitorjem povedal, da mora biti družba pripravljena na vse možne scenarije.Še vedno ni jasno, kdaj bodo letalom dovolili ponovno letenje. Boeing se ukvarja z računalniško opremo in popravilom varnostnega sistema, domnevnega krivca smrtonosnih nesreč. Popravilo naj bi predstavili letalskim izvedencem septembra, upajo, da bodo ustrezna potrdila dobili oktobra. Če se bo to zgodilo, bi lahko letala v par tednih spet poletela.Ker so prizemljena, je imel Boeing v zadnjem četrtletju kar 3,7 milijarde dolarjev izgube, kar je največjo izguba v zadnjem času za tega velikana. Upočasnitev ali celo ustavitev proizvodnje bi že tako povišane stroške dvignila za še nadaljnje 1,7 milijarde dolarjev. Družba je že posvarila investitorje, da bo to (nesposobnost dobave 737 max naročnikom) vzelo pet milijard dolarjev iz dobička. Poleg tega je družba naznanila sklad v višini 100 milijonov dolarjev, namenjen družinam umrlih v obeh nesrečah. Za primerjavo: lani je Boeing ustvaril 2,4 milijarde dolarjev.Težave imajo tudi z najnovejšim letalom 777X, prvega podjetje očitno ne bo moglo dobaviti do konca prihodnjega leta, kot so načrtovali. V tem primeru težava sicer ni vezana na Boeing, ampak na proizvajalca pogonskih reaktivnih motorjev, družbo General Electric. Krive so težave s temi novimi reaktivnimi motorji, ki jih mora proizvajalec odpraviti.No, ko bo Boeing dobil dovoljenje za ponovno letenje, bodo potrebovali še nekaj časa, da bodo dostavili vsa letala. Ker dobiva družba ves svoj dohodek od strank po dobavi, vse kaže, da bo zmanjšan prihodek tudi 2020.Zaradi finančnih izgub in morebitne ustavitve proizvodnje so pred kratkim delnice Boeinga padle za tri odstotke.Boeing je imel v zgodovini že več hudih in kriznih obdobij. Najhujše je bilo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je imel doma dva velika konkurenta. Družbo Lockheed, ki je konkurirala z letalom L-1011 Tristar, in družbo McDonnell Douglas, ki je konkurirala z dvema letaloma, in sicer DC-9 in DC- 10. Takrat evropskega tekmeca Airbusa skoraj še ni bilo na vidiku. Kako se bo več kot 103 let stara letalska družba izkopala iz tokratnih težav, bo pokazal čas.