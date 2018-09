Kazen milijarderju zaradi spornega tvita

WASHINGTON – Ustanovitelj in prvi mož avtomobilskega tehnološkega podjetja Tesla Elon Musk je dosegel poravnavo z ameriškim nadzornim organom in ne bo več vodil odbora direktorjev podjetja. Podjetje in Musk bosta morala plačati tudi 40 milijonov dolarjev kazni. Gre za posledico njegovega zavajajočega tvitanja, da bo odkupil podjetje in ga umaknil z borze.



Ameriška komisija za trgovanje z vrednostnimi papirji (SEC) je preiskavo sprožila po spornem Muskovem tvitu 7. avgusta, da bo odkupil delnice Tesle po 420 dolarjev, da ima sredstva za odkup zagotovljena in da bo podjetje umaknil z borze. To je povzročilo precejšnje razburjenje na borzah in SEC je v četrtek Muska obtožil prevare, saj da je vedel, da za svoje trditve nima trdne podlage. Delovati morajo odgovorno Musk je načrte konec avgusta sicer preklical, obtožbe SEC pa je označil za neutemeljene. Zdaj je dosegel poravnavo. »Ko podjetja in njihovi vodilni dajejo izjave, morajo delovati odgovorno,« je poravnavo komentiral vodja SEC Jay Clayton. Kot je pojasnil, Musk zdaj tri leta ne bo mogel biti predsednik odbora direktorjev. Še vedno bo sicer lahko ostal glavni izvršni direktor družbe. Na čelu odbora direktorjev ga bo nadomestil »neodvisni predsednik«, je še povedal Clayton.



V petek, dan po objavi tožbe SEC proti Tesli, so delnice padle za okoli 14 odstotkov, že na dan objave spornega tvita pa so izgubile 11 odstotkov vrednosti.