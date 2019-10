Kakšen srečnež! Na loteriji zadel 190 milijonov

LONDON – Srečnež iz Velike Britanije je uganil vseh sedem zmagovitih številk, in sicer7, 10, 15, 44, 49 ter dodatni 3 in 12, ter zadel glavni dobitek na loteriji EuroMillions, vreden 190 milijonov evrov. Največji dobitek je bil izžreban šele četrtič, odkar so ga leta 2012 omejili na omenjeno vsoto.



Kdo je novopečeni multimilijonar, še ni znano, ima pa 180 dni časa, da pride po svoj denar. Srečnež se bo moral odločiti, ali se bo javno izpostavil ali pa bo ostal anonimen.



Jackpot je največji sklad dosegel po rekordnih 18 krogih, v katerih nihče ni zadel glavnega dobitka, nato pa so potekala še štiri žrebanja, da so milijoni končno dobili novega lastnika. Pred torkovim žrebanjem je bilo navdušenje tako veliko, da so igralci na spletu zrušili spletno stran loterije, ko so hiteli kupovati srečke.



V loteriji EuroMillions poleg Velike Britanije sodelujejo še Avstrija, Belgija, Francija, Irska, Luksemburg, Portugalska, Španija in Švica.



Torkov dobitek je sicer drobiž v primerjavi z jackpotom na ameriški loteriji Mega Millions v vrednosti 1,537 milijarde dolarjev, ki ga je lani zadel neznani srečnež iz Južne Karoline.