Kandidat za vrhovnega sodnika: ni seksal v srednji šoli in tudi leta kasneje ne

WASHINGTON – Kandidat za vrhovnega sodnika ZDA Brett Kavanaugh je v pogovoru za ameriško televizijo Fox odločno zanikal očitke o spolnih napadih. »Nikoli nisem nikogar spolno nadlegoval. Z ženskami sem vedno ravnal častno in spoštljivo,« je v pogovoru, ki so ga objavili ponedeljek zvečer po lokalnem času, zatrdil Kavanaugh.



Ameriški predsednik Donald Trump je Kavanaugha predlagal za vrhovnega sodnika ZDA. Tik pred predvidenim glasovanjem v ameriškem senatu so se v javnosti pojavili hudi očitki na Kavanaughov račun. Profesorica psihologije Christine Blasey Ford ga je obtožila, da jo je leta 1982 poskušal posiliti na šolski zabavi. Takrat je bila stara 15 let, Kavanaugh pa 17. Fordova bo po napovedih v četrtek nastopila na zaslišanju pred senatom. Kasneje se je pojavila še ena ženska, ki mu očita, da jo je v 80. letih minulega stoletja spolno nadlegoval. Gre za zdaj 53-letno Deborah Ramirez, ki trdi, da je do napada prišlo pred približno 35 leti, ko sta bila oba študenta na univerzi Yale. V pogovoru za Fox je Kavanaugh zanikal, da bi bil na šolski zabavi, kot lažne pa je zavrnil tudi očitke druge ženske.



V času srednje šole in tudi mnogo let kasneje menda ni imel nobenih spolnih stikov z ženskami. Trump še naprej odločno podpira svojega kandidata in je demokrate obtožil, da poskušajo »uničiti čudovitega moža«. Oglasila se je tudi Kavanaughova soproga Ashley in dejala, da je težko verjeti očitkom na račun njenega soproga. Dodala je, da ga pozna že 17 let in je dostojen, prijazen in dober.