Mama Klaudija je spet odšla: šest otrok je ostalo samih

, mama šestih otrok, katerih žalostna zgodba je ganila tudi številne Slovence, je po poročanju Kurirja začasno ostala brez starševskih pravic.Njenih šest otrok je do danes živelo v bedi, lačni, sami in zapuščeni v Novem Kozjaku, potem ko sta jih zapustila tako mama kot oče. Otroci, stari od tri do 15 let, so morajo zase skrbeti sami, najstarejšije opravljal fizična dela, da je nahrani šest lačnih ust. Otroke so sedaj premestili v otroški dom v Sremski Mitrovici, kjer živijo otroci brez staršev ali skrbnikov. Tam so jim dodelili posebno hišo, da so lahko skupaj.Preberite tudi:Do preobrata v kruti usodi otrok je prišlo potem, ko je njihova mama najprej javno zatrdila, da jih nikoli ni in ne bo zapustila, a so nato zopet ostali sami. Za to so izvedeli zaposleni v centru za socialno delo ter prišli preveriti, ali kdo skrbi za otroke. Otroci niso bili lačni, saj so jim ljudje iz cele Srbije pošiljali ali pa prinesli hrano, so pa bili sami.Potem ko je zgodba šesterice otrok prišla v javnost, je mama za medije zatrdila, da otroci niso bili nikoli lačni, da se je morda zgodilo kakšen dan ali dva, da so bili sami ter poudarila, da ne bo dovolila, da ji vzamejo otroke.»Takoj ko so odšle kamere (ko so mediji poročali o žalostni usodi otrok, op. a.), je odšla tudi ona. Otroci so bili ponoči ponovno sami v hiši. Kar je lahko, je od tistega, kar so jim prinesli ljudje, odnesla s seboj,« je za Kurir povedal eden od sosedov.Ko so pristojni ugotovili, da mame ponovno ni, so nujno ukrepali in otrokom zagotovili namestitev v centru za otroke.Nesrečne otroke je mama zapustila in odšla z drugim moškim, oče pa je v zaporu. Sami so živeli v hiši, ki je zapuščena, v mrzlih dneh jim ni nudila veliko zaščite. Otroci so povedali, da jih je mama kdaj obiskala za konec tedna, sicer pa so bili prepuščeni sami sebi. Kadar so dobili socialno pomoč, so si lahko privoščili kruh, mleko in nekaj mesa.