Juncker svari pred katastrofo: najhujši kaos od konca vojne

BRUSELJ – Datum, ko naj bi se »ločila« Velika Britanija in EU, se čedalje bolj približuje. Brexit naj bi se zgodil marca naslednje leto, Bruselj pa žuga Londonu, če ne bo ločitvenega dogovora, bodo posledice neugodne. EU je razkril podrobnosti svojega načrta, kaj se bo zgodilo, če pogajanja propadejo.



Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal, da bi bil nedogovorjeni odhod katastrofa, neki drug predstavnik pa, da bi to pomenilo najhujše zastoje na mejah od konca druge svetovne vojne.



Komisija je jasna, da bo zračni promet med EU in Veliko Britanijo moten, če ne pride do dogovora. Po načrtu bi začasno, za 12 mesecev, britanske letalske družbe lahko letele nad ozemljem EU, a brez pristanka. Britanski prevozniki bi lahko leteli med Otokom in evropskim kontinentom, ne bi pa smeli leteti med letališči v EU ali pa s teh letališč v ZDA. Načrt za 14 področij Načrt Evropske komisije pokriva 14 področij, na katerih bi umik Britanije iz EU povzročil velike težave za državljane in poslovanje v preostalih 27 članicah EU, med drugimi so to finančne storitve, letalstvo in carina.



Komisija je med drugim opozorila, da bi za britanske državljane, ki živijo v uniji, veljala njena pravila, kar se tiče pravice vstopa, bivanja in dela v članicah EU. Za krajše bivanje (do 90 dni v obdobju 180 dni) ne bi potrebovali vize, a pod pogojem, da je tudi državljani EU ne bi za krajše bivanje na Otoku.