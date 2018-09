Junak ob potresu: rešil več sto življenj in s stolpa skočil v smrt

Kaj se je dogajalo na letališču?

Pobegli zaporniki

PALU – V indonezijskem letovišču Palu na otoku Sulavezi je po potresu z magnitudo 7,5, ki mu je sledil cunami s skoraj trimetrskimi valovi, umrlo najmanj 384 ljudi, več kot 500 je poškodovanih. V tresenju tal se je zrušilo več tisoč hiš, pa tudi bolnišnice, hoteli in nakupovalna središča.Ko je začelo tresti Palu, je bil(21) še edini od zaposlenih na letališkem kontrolnem stolpu, poroča avstralski ABC Reports. Preostali zaposleni so v naglici, da bi rešili svoje življenje, kontrolni stolp zapustili, Agung pa je pred smrtjo opravil še zadnje svoje delo – pilota letala Batik Air Flight 6321 je uspešno usmeril na pristajalno stezo. Ker je bil prepričan, da se bo stolp zaradi silovitega zibanja zrušil, je skočil iz četrtega nadstropja in pri tem izgubil življenje.Tiskovni predstavnik letališča Air Navigation Indonesia, kjer je bil Agung zaposlen, je dejal, da je pogumni 21-letnik rešil življenja več sto ljudem na letalu. Prijatelji in kolegi njegovim bližnjim izrekajo sožalje na spletnih omrežjih, z vsemi častmi pa so se mu poklonili tudi vojaki.Zaradi poškodb na vzletno-pristajalni stezi so letališče v Paluju zaprli. Pristajajo lahko le helikopterji.Potres pa je osvobodil veliko zapornikov. Potem ko se je zrušila stena zapora, je pobegnilo več kot polovica od 560 zapornikov, poroča AP. »Za paznike je bilo skoraj nemogoče, da bi pri begu zaustavili panične zapornike, ki so se želeli rešiti,« je povedal upravitelj zapora. O tem, kako bodo našli vse pobegle niti ne razmišljajo, saj v nekaj urah po dogodku oblastem še niso uspeli prijaviti incidenta.Zaradi prekinjenih cestnih povezav in izpada električne energije je iskanje trupel in morebitnih preživelih oteženo.Amaterski videoposnetek, ki kroži na internetu, jasno prikazuje, kako silni in visoki so bili valovi, ko so udarili ob obalo.