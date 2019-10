Johnson bo zaprosil za preložitev brexita, če ne bo dogovora z EU

LONDON – Britanski premier Boris Johnson bo zaprosil Bruselj za preložitev brexita, če do 19. oktobra ne bo dogovora z EU, povzema britanski BBC dokumente, ki jih je vlada danes posredovala škotskemu sodišču. To trenutno odloča o tem, ali je premier primoran upoštevati zakon, ki mu onemogoča brexit brez dogovora.



Britanski poslanci so prejšnji mesec sprejeli zakon, ki obvezuje Johnsona, da zaprosi za preložitev izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, če do 19. oktobra ne bo sklenjen dogovor z Brusljem. Johnson je kljub zakonu v javnosti večkrat ponovil, da se bo brexit zgodil 31. oktobra z dogovorom ali brez.



Škotsko sodišče trenutno odloča o tem, do katere mere je Johnson obvezan upoštevati omenjeni zakon. Ta zahteva od vlade, da zaprosi Bruselj za preložitev brexita, če britanski parlament do 19. oktobra ne bo potrdil ločitvenega sporazuma.



Johnson je sicer dejal, da »bodo upoštevali zakonodajo in izstopili 31. oktobra« v vsakem primeru. Ob tem pa ni pojasnil, kako namerava doseči cilja, ki se zdita izključujoča, piše BBC.



Pojavila so se ugibanja, da so pri vladi našli luknjo, kako obiti zakon, ki preprečuje brexit brez dogovora. Irska pozdravlja preložitev Irski premier Leo Varadkar je v prvem odzivu že pozdravil napovedi v medijih. »Preložitev bi bila boljša kot izstop brez dogovora,« je dejal novinarjem po srečanju z dansko premierko Mette Frederiksen.



»Brexit se ne konča z izstopom Združenega kraljestva,« je dodal. Varadkar še vedno upa, da bodo lahko na vrhu EU, ki bo 17. in 18. oktobra, sklenili dogovor, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Med Londonom in Brusljem trenutno potekajo intenzivna pogajanja o morebitnem novem ločitvenem sporazumu, najbolj sporno je irsko varovalo. London je sicer ta teden predstavil alternativni predlog za ureditev meje na irskem otoku, ki pa zaenkrat ni naletel na preveč razumevanja.