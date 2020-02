Izpad v parlamentu: Utihni, ti si kameleon in gnida

Le malo je manjkalo do pretepa v hrvaškem hramu demokracije, kjer vladajo izvoljeni predstavniki ljudstva.insta namreč izgubila živce ter si povedala marsikaj.Vse se je začelo, ko je bil na govorniškem odru Glasnović, ki je med drugim govoril o korupciji v Hrvaški ter predvajanjih na nacionalni televiziji. Padla je pripomba iz klopi, omenjeni pa: »Prijatelj, smrdi do tukaj. Utihni, ti si kameleon in gnida.«Odgovor je seveda sledil, vrstile so se žalitve. Med drugim je Lenart kolegu dejal, da nihče izmed njegove družine ni bil v partiji: »Nihče ni tako kot ti pobegnil v Kanado in se tam skrival 30 let, zdaj pa tu predavate o morali.«»Pa kdo je tu pobegnil? Nisem pobegnil nikamor, pobili ste polovico moje družine. Ti opica, ne s***, drek!«Glasovnić je že tekel proti Lenartu. Posredovali so varnostniki in drugi predstavniki sabora, da so vročekrvneža pomirili. Video si lahko ogledate na tej povezavi