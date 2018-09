Izkopali največji kos zlata

Zlato je skrbno spravljeno. FOTO: RNC Minerals

Rekorderja bodo prodali na dražbi.

Izkopali so pravo bogastvo. FOTO: RNC Minerals

Na zahodu Avstralije so rudarji odkrili dva velika z zlatom prekrita kamna, vredna več milijonov evrov. Večji tehta 95 kilogramov, v njem pa je več kot 68 kilogramov zlata, so sporočili iz kanadskega rudarskega podjetja RNC Minerals, ki so mu po objavi novice skokovito narasle delnice. To je največji kos zlata, kar so jih kdaj našli. Odkril ga jev rudniku Beta Hunt v bližini Kambalde. Kamen so le s težavo dvignili trije ljudje, vreden pa je okoli 2,25 milijona evrov. Prejšnji rekorder je tehtal 78 kilogramov in so ga prav tako izkopali v Avstraliji.Sreča najditelja Henryja pa se na tem mestu ni končala. Kmalu za tem je našel še en kos zlata, težak skoraj 60 kilogramov in vreden 1,7 milijona evrov, in nato še veliko manjših kosov zlata. Rudar ima 16 let izkušenj, a doslej še ni naletel na nič podobnega. »Med vrtanjem so se koščki zlata pojavili na površju, prihajali so iz vseh lukenj, vedel sem, da je nekaj tam,« je navdušeno razlagal Henry. Velikanski kos je našel 500 metrov pod površjem. Vodja podjetjase zaveda, da so takšna odkritja izjemno redka, hkrati pa najdba dokazuje, da je Beta Hunt zelo bogat rudnik zlata. Dragoceno zlato so oboroženi varnostniki odpeljali do sefa, območje pa še dodatno zavarovali. Največji izkopani kos zlata bodo prodali na dražbi.Povprečje odkritega zlata v Avstraliji je dva grama na tono skalovja, zaradi česar je nedavno odkritje resnično nekaj posebnega. Rudnik Beta Hunt je bil doslej znan predvsem po pridobivanju niklja.