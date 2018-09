Iz enega jajca 50 omlet

Slonji ptič je tehtal skoraj 400 kilogramov. FOTO: Worldatlas

Profesorica Patricia Wright in dr. James Hansford sta nad odkritjem navdušena.

3

metre so bili visoki slonji ptiči.

Sledi na kosteh izumrlega slonjega ptiča dokazujejo, da so ljudje tropski otok Madagaskar poselili že pred več kot 10.000 leti. To je kar šest tisočletij prej, kot je veljalo še nedavno. O tem so prepričani znanstveniki, ki so proučevali kosti izumrlih slonjih ptičev.To so bili velikanski neleteči ptiči, ki so tehtali tretjino tone in bili visoki kar tri metre. Z zgolj enim njihovim jajcem bi lahko pripravili kar 50 omlet. Pristnost ljudi razkrivajo ureznine na njihovih kosteh, ki so posledica lova.Mednarodna ekipa strokovnjakov pod vodstvom organizacije ZSL (Zoological Society of London) je starost kosti določila s pomočjo radiokarbonskega datiranja, tako so vedeli, kdaj so bili ptiči, ki so spominjali na velikanske noje, res uplenjeni. Prav zaradi čezmernega lova so te živali izumrle med 14. in 17. stoletjem. Prvotno so bile zelo razširjene, saj so poseljevale celoten otok.»Že prej smo vedeli, da so velikanske živali Madagaskarja, ptiči, nilski konji, želve in lemurji, izumrli pred manj kot tisoč leti,« je povedal avtor študije dr.. »Obstaja več teorij, zakaj se je to zgodilo, a vpliva človeka ne moremo jasno določiti.«Skupina kamenodobnih ljudi je konec ledene doba prispela na Madagaskar. Njihovega izvora ne poznamo, saj ni nobenega dokaza o njihovem obstoju v genih sodobnih populacij. Prav tako je še vedno skrivnost, zakaj so izginili.