Italijanski minister zaradi migrantov zabrusil Bruslju

RIM – Po novici, da naj bi Nemčija v Italijo poslala skupino zavrnjenih migrantov, je italijanski notranji minister Matteo Salvini danes zagrozil z zaprtjem letališč. »Če kdo, v Berlinu ali Bruslju, načrtuje, da bo tu odvrgel desetine migrantov z nepooblaščenih čarterjev, se mora zavedati, da nima in ne bo imel na voljo nobenega letališča,« je dejal.



Uslužbenci na letališču v Münchnu so za nemško tiskovno agencijo dpa povedali, da bavarske deželne oblasti v prihodnjih dneh načrtujejo prvo večjo deportacijo migrantov, ki so se v EU prvič registrirali v Italiji. V to državo naj bi jih vrnili s čarterskimi leti v spremstvu bavarske policije.



Bavarsko notranje ministrstvo te informacije ni niti potrdilo niti zanikalo. »Zapiramo letališča, tako kot smo že zaprli pristanišča,« je na to s tvitom odgovoril Salvini.



Nova populistična vlada v Italiji je zavzela ostro politiko do priseljencev. Odločno nasprotuje dublinski uredbi, po kateri morajo prosilci za azil vložiti prošnjo za azil v prvi članici EU, v kateri vstopijo v povezavo. Zaradi tega je veliko breme migrantov in beguncev na sredozemskih državah, čeprav je njihov končni cilj po navadi Nemčija.



Oblasti na Bavarskem, kjer bodo prihodnji teden regionalne volitve, se zavzemajo za ostrejšo politiko do migrantov kot osrednja vlada v Berlinu. Med drugim se zavzemajo za krepitev nadzora na mejah in vzpostavitev lastnega azilnega urada, s čimer bi lahko pospešili deportacijo migrantov, ki jim je bila zavrnjena prošnja za azil v Nemčiji.