Iran izdelal svoje vojaško letalo

Poimenovali so ga kowsar. FOTO: Reuters

Letalo naj bi se ponašalo z naprednimi elektronskimi sistemi in oborožitvijo.

Pred dnevi je Iran, ki ima sicer močno razvito vojaško industrijo, predstavil novo dvosedežno vojaško letalo, za katero zatrjuje, da je celoti izdelano v Iranu. Letalo naj bi se ponašalo z naprednimi elektronskimi sistemi in oborožitvijo. V pilotsko kabino je za trenutek med predstavitvijo letala javnosti sedel celo iranski predsednik. V predstavitveni ceremoniji je izjavil, da je iranski program obrambe usmerjen v zavračanje Združenih držav Amerike, in dodal: "Sovražnik naj vidi, kako draga in obširna bi bila invazija na Iran. Zakaj se ZDA nočejo odločiti za invazijo? Zaradi naše moči."Znano je da so ZDA obnovile sankcije proti Iranu kot tudi, da se jepred meseci umaknil iz jedrskega sporazuma med Iranom in svetovnimi silami.Poročilo navaja, da bo Iran začel izdelovati enosedežno različico tega vojaškega letala. Ravno tako navaja, da bi takšno letalo doseglo hitrost 1,2 macha ali 1,2-kratno hitrost zvoka oziroma okrog 1500 kilometrov na uro in višino okrog 14.000 metrov.Državna televizija je poleg predstavitvene slovesnosti predvajala posnetek novega letala, poimenovali so ga kowsar, med letenjem.Iran ima zdaj v svojem vojnem letalstvu še starejša ameriška letala F-4, F-5 in F-14. Kupili so jih, ko je državo vodil šah. Takrat je bilo iransko vojaško letalstvo drugo največje na Bližnjem vzhodu, takoj za Izraelom. Zdaj pa imajo poleg omenjenih še ruska letala mig 29, suhoj 22 in suhoj 24, pa tudi kitajska vojaška letala chengdu F-7.