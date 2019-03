Hudo neurje: ustavljen železniški promet

DÜSSELDORF – Nemško zvezno deželo Severno Porenje - Vestfalija je zajelo hudo neurje, zaradi katerega so morali ponekod celo zaustaviti železniški promet. Nemška meteorološka služba je zaradi neurja, ki so ga poimenovali Eberhard, za zvezno deželo izdala drugo najvišje vremensko opozorilo.Kot so sporočili iz nemških železnic, je na več krajih na tire popadalo drevje, drugod pa so proge zaprli preventivno, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Drevesa so tako zaprla progo med Aachnom in Kölnom, v Wuppertalu in Essnu pa sta bila v neurju uničena signalna stolpa.Zaradi drevja je zaprtih tudi več cest. Iz Bochuma so sporočili, da se je v odpravljanje posledic neurja vključila celotna gasilska brigada.O vremenskih nevšečnostih poročajo tudi iz drugih delov Nemčije, med drugim so morali zato odpovedati vlake, ki vozijo med Wormsom in Mannheimom, dodaja dpa.V Duisburgu je veter prevrnil nakladalni žerjav, ki je padel v reko Ren. Na srečo je bila kabina prazna. Ladijski promet so morali preusmeriti mimo kraja nesreče.Iz varnostnih razlogov so zaprli tudi živalske vrtove v Dortmundu, Hammu in Wuppertalu, obiskovalci pa so morali predčasno zapustiti vrtove Westfalenpark v Dortmundu in Grugapark v Essnu.