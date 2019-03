Hude obtožbe: Zaradi Kolinde oboroževali islamiste

Tožilstvo BiH preiskuje, ali so hrvaški obveščevalci res oboroževali islamiste v BiH, potem ko je spletni portal zurnal.info včeraj objavil, da so hrvaški obveščevalci in diplomati najmanj dvakrat novačili člane salafističnega gibanja v BiH, da bi pretihotapili orožje in eksploziv v mesdžide na območju Zeniško-dobojskega kantona. Namen tega je bil, tako piše v dokumentih, ki jih imajo varnostne agencije BiH, da bi se potrdile besede hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović, ki je izjavila, da je »BiH leglo terorizma« in grožnja varnosti celotne regije.



Obtožbe o poskusu oboroževanja islamskih skrajnežev v BiH je izrekel obrambni minister Dragan Mektić ter kot organizatorja imenoval generalnega konzula Hrvaške v Tuzli Ivana Bandića in novinarja RTV Republike Srbske Mata Đakovića, ki slovi kot oseba blizu predsednika predsedstva BiH Milorada Dodika. Vpleten naj bi bil še namestnik ministra za obrambo Mijo Krešić, kader HDZ v BiH. S svojimi besedami je Mektić v BiH poskrbel za pravi vihar. Plenković: To je nesmisel Hrvaški premier Andrej Plenković je v odzivu dejal, da »gre za zelo kreativno manipulacijo. Hrvaška se bori proti terorizmu. BiH smatramo za partnerja v boju proti terorizmu. To je nesmisel, ki ga povsem zavračam. Še večji nesmisel je omenjati hrvaškega diplomatskega predstavnika v povezavi s tem.«



»Kot neresnične in zlonamerne zavračamo navedbe, da je SOA poskušala angažirati pripadnike salafističnega gibanja,« so vpletenost zanikali tudi v hrvaški varnostno-obveščevalni agenciji (SOA).