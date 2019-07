Napadel hrvaške vojake, eden (27) umrl

KABUL – Zjutraj po našem času je samomorilski napadalec napadel vozilo hrvaških vojakov v afganistanski prestolnici Kabul. Napadalec se je s svojim motorjem zaletel v eno izmed treh vozil, v katerih so se hrvaški vojaki peljali proti vojaški bazi Lyon.



Po napadu so iz kampa prihitele okrepitve in zavarovale kraj napada, trem ranjenim vojakom pa so nudili zdravniško pomoč. Dva vojaka imata hujše poškodbe (eden ima zlomljeno nogo, drugi pa poškodovano roko), a nista v smrtni nevarnosti, za življenje tretjega, starega 27 let, ki je poškodovan po glavi, pa so se borili v bazi, iz katere so nato sporočili, da je okoli poldneva umrl.



V Afganistanu je trenutno tudi osem pripadnikov Slovenske vojske. Hrvaška ima tam 99 pripadnikov svoje vojske.