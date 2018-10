Hrvaški mediji: slovenski menedžer s Hrvatom potegnil milijon evrov?

ZAGREB, LJUBLJANA – V Ljubljani, Mariboru, Kopru in tudi v Zagrebu so danes potekale preiskave zaradi suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in več kaznivih dejanj pranja denarja.



STA je poročal, da »se obravnavana kazniva dejanja nanašajo na plačevanje ponarejenih računov slovenskih gospodarskih družb tuji off shore družbi, ustanovljeni v Veliki Britaniji, za storitve, ki niso bile opravljene, v nadaljevanju pa so bila prejeta plačila oprana z veriženjem transakcij«. »S kaznivimi dejanji so storilci pridobili okoli 1,6 milijona evrov premoženjske koristi,« še pravijo pri policiji. Dodali so tudi, da naj bi po neuradnih podatkih šlo za preiskave, povezane z domnevno fiktivnimi posli Zdravka Mamića.



Jutarnji.hr razkriva, da naj bi šlo za podjetje Barnes & Bell, ki ima sedež v Londonu. Na račun tega podjetja je Dinamo med letoma 2014 in 2015 izplačal 1,5 milijona evrov odškodnine ob transferju Tina Jedvaja v Rim.



Hrvaški mediji poročajo, da se je v preiskavi znašel Hrvat Sandro Stipančić, poleg njega pa omenjajo še enega nekoč vodilnih mož iz Telekoma Slovenije in še štiri druge Slovence, ki jih niso imenovali.



Stipančić je na Hrvaškem že obtožen, da naj bi prek niza off shore podjetij spravljal denar iz GNK Dinama za soobtoženega Zdravka Mamića, njegovega sina Maria Mamića in za druge povezane osebe. Tako naj bi iz Dinama prek Stipančićevih off shore podjetij s fiktivnimi fakturami spravili milijone evrov.



Stipančić naj bi bil tokrat osumljen, da je spravljal denar iz Telekoma Slovenije oziroma da je pral denar za danes nekdanjega člana uprave Telekoma Slovenije, piše Jutarnji.hr. Po neuradnih podatkih, tako Jutarnji.hr, naj bi Stipančić in slovenski menedžer Telekom oškodovala za milijon evrov, in sicer prek prej omenjenega londonskega podjetja.