Hrvaška predsednica bo doktorirala pod slovenskim mentorstvom

ZAGREB – Hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović je v sredo predstavila temo svoje bodoče doktorske disertacije na študiju mednarodnih odnosov na zagrebški fakulteti za politične vede (FPZG). Mentor Grabar Kitarovićeve je profesor na ljubljanski fakulteti za družbene vede (FDV) in nekdanji slovenski obrambni minister Anton Grizold.



Grabar Kitarovićeva je temo predstavila na zaprti seji pred profesorji zagrebške fakultete, mentorjem Grizoldom in kolegi z doktorskega študija, je poročala hrvaška komercialna televizija RTL. Hrvaška predsednica je dve uri pojasnjevala vsebinske in metodološke podrobnosti doktorske disertacije, ki jo bo zdaj lahko začela pisati.



Dekan zagrebške fakultete Zoran Kurelić je za televizijo RTL pojasnil, da se je Grabar Kitarovićeva odločila za doktorsko delo na temo koncepta odgovornost zaščititi. Kot je pojasnil, gre za koncept, pri katerem bi mednarodna skupnost zavarovala človekove pravice prebivalcev v državah, ki izvajajo zločine nad svojimi ali tujimi prebivalci.



Grabar Kitarovićeva je vpisala doktorski študij jeseni 2015, potem ko je prevzela položaj predsednice države. Vse izpite je opravila z najvišjimi ocenami. Do zagovora doktorskega dela pa bosta minili še najmanj dve leti, so ocenili profesorji na zagrebški fakulteti.



Hrvaška predsednica ima že tri častne doktorate na univerzah v Moskvi in Budimpešti ter Banski Bistrici na Slovaškem.