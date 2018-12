Grozljivo razkosan novinar postal osebnost leta

NEW YORK – Ameriška revija Time je za osebnost leta 2018 razglasila ubitega savdskega novinarjater preganjane novinarje, ki so jih označili za varuhe resnice. Hašodžija so v začetku oktobra na grozljiv način ubili na savdskem konzulatu v Istanbulu. Novinar, oster kritih savdskih obalsti, je konzulat odšel po dovoljenje za poroko, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled.Savdske oblasti so šele čez tedne priznale, da so ga na konzulatu ubili in razkosali. Turške oblasti so objavile tonske posnetke dogajanja v konzulati in razkrile novinarjeve zadnje besede, ko so ga dušili: »Ne morem dihati«. Novinarjevega trupla še vedno niso našli, turške oblasti so prepričane, da so ga razgradili v kislini, ostanke pa zlili v kanalizacijo.Time, ki naziv osebnost leta podeljuje od leta 1927, je za izdajo tega tedna objavil štiri različne naslovnice, na vsaki so drugi nagrajenci. Tokrat je prvič, da so za prestižno naslovnico in osebnost leta koga imenovali posthumno.Ostali novinarji, ki jih je Time poleg Hašodžija razglasil za osebnost leta, so filipinska novinarka, novinarja tiskovne agencije Reutersin, ki sta zaprta v Mjanmaru ter zaposleni pri reviji Capital Gazette v Annapolisu v ameriški zvezni državi Maryland, med njimi peterica, ki je bila ubita v streljanju junija letos.Med nominiranci za prestižen naziv je bil tako kot lani predsednik ZDA, ki se je na koncu uvrstil na drugo mesto, na tretjem je pristal posebni tožilec, ki preiskuje vmešavanje Rusije v ameriške predsedniške volitve leta 2016.Lani so bili osebnost leta revije Time osebe, ki so javno spregovorile o močno razširjenih spolnih zlorabah in nadlegovanju v različnih sferah javnega življenja, od zabavne industrije do politike in športa. Gre za široko paleto ljudi, večinoma žensk, od tistih, ki so hollywoodskega mogotcaobtožile spolnega nadlegovanja, do tistih, ki so svoje zgodbe delile na družbenih omrežjih pod oznako #MeToo.