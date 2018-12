Grozeče svarilo znanstvenikov: bliža se črn scenarij

WASHINGTON – Ameriška znanstvena akademija (PNAS) je objavila študijo, ki napoveduje, da bo podnebje na Zemlji leta 2030 takšno, kot je bilo pred tremi milijoni let. Takrat je na našem planetu vladala suša, Severna in Južna Amerika še nista bili en kontinent, Grenlandija pa še ni bila okovana v led. Povprečna temperatura je bila za 1,8 do 3,6 stopinje Celzija višja od sedanje, gladina svetovnih oceanov pa 20 metrov višja, piše The Daily Mail.



»Bližajo se bistvene spremembe v zelo kratkem času,« je povedal Jake Williams, profesor za paleoekologijo in klimatologijo na univerzi v Wisconsinu. »Danes smo priča enemu najhujših scenarijev v zgodovini. To je obdobje zelo hitrih podnebnih sprememb,« pa je opozoril soavtor študije Kevin D. Burke. Človeštvo spremenilo trend Znanstveniki so predstavili še en črn scenarij, ki bi se lahko uresničil, če se bo nadaljevalo spuščanje ogljikovega dioksida v atmosfero v količinah, v kakršnih se sedaj; do leta 2150 bo Zemlja imela podnebje, kakršno je imela pred 50 milijoni let. Povprečna temperatura bi bila za 13 stopinj višja kot danes.



Človeštvo je v zadnjih 200 letih spremenilo trend ohlajanja planeta, ki je trajal več kot 50 milijonov let. Segrevanje ozračja bi lahko pomenilo izumrtje vrst, ki so se na Zemlji razvijale več milijonov let.