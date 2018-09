Groza v vrtcu Ciciban: povsod so kače, otroci ne smejo na igrišče

MAKARSKA – Otroški vrtec Ciciban v gozdnatem delu Makarske so zadnje dni obkolile kače, piše Slobodna Dalmacija.Na vrtu in igrišču okoli vrtca so legla kač, zato otroci ne smejo iz vrtca, prav tako so uvedli posebne previdnostne ukrepe. Ravnateljicaje želela, da bi kače odstranili, a jo v naravnem rezervatu Biokovo prepričujejo, da gre za nenevarne. »Prepričujejo me, da kače niso nevarne, tudi če bi ugriznile otroka. Ne želim si, da se to zgodi. V vrtcu imamo tako najmlajše kot nekoliko večje otroke, ki so tu ves dan. Za njih bi bil šok, če bi jih ugriznila kača. Zakaj bi jim povzročali tak stres, če se mu lahko izognemo? Problem pa je, ker v vsej državi ne obstaja podjetje, ki bi odšlo na teren in nam pomagalo. Naredili smo vse, kar smo lahko. Pregledali teren, pokosili travo, kače ostajajo.«Povedala je tudi, da so nekaj dni mestni redarji dežurali pri vrtcu, a jim ni uspelo ujeti kač. Kot je še dejala, so jih tudi starši opazili. Vseeno ji je, za katere vrste kač gre, vse obravnava kot nevarne.Tako imajo vzgojitelji navodila, da zapirajo okna in »zapolnijo« vse, tudi najmanjše, luknje v vrtcu, če jih opazijo.