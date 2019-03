Groza na krožniku: osnovnošolci dobili mineštro s črvi

Do neljubega dogodka je prišlo v ponedeljek, ko so otrokom v podaljšanem bivanju ponudili na prvi pogled okusno mineštro, ki se je izkazala za pokvarjeno – bila je »obogatena« z nezaželenimi sestavinami: črvi, ki so plavali in migetali na krožnikih, piše Rijecanin.hr



Zgodilo se je v eni od osnovnih šol na hrvaški Reki. Med kuhanjem in serviranjem nihče ni opazil ničesar nenavadnega in otroci so malico že začeli jesti, ko je nekdo v krožniku opazil črve.



Osebje se je nemudoma odzvalo in kosilo so prekinili, a za nekatere šolarje je bilo prepozno. Nekateri starši so trdili, da so otroci opazili nepravilnosti, drugi so celo trdili, da so njihovi otroci doma bruhali in se pritoževali nad bolečinami v predelu trebuha.



Nejevolja staršev se je tako še poglobila, saj niso zadovoljni s hrano, ki jo učenci dobijo v podaljšanem bivanju. Menda so že v preteklosti otroci imeli težave s prebavo po popoldanskem obroku v šoli, piše Riječanin.hr.



V šoli so se vsem opravičili in priznali krivdo za incident. »V mineštrici s fižolom, z ješprenjem in s suhim mesom smo našli črve ...« Kot zanimivost naj dopišemo, da je šola pri pripravi hrane sodelovala s konobo Blato. Starši zahtevajo, naj šola prekliče sodelovanje z omenjenim podjetjem.