Greto Thunberg je razglasil za razvajeno smrkljo

Jeremy Clarkson o Švedinji brez dlake na jeziku

Kako si upaš, Greta?!

Odmevna kolumna »Kako si drzneš odpluti do Amerike na jahti iz karbonskih vlaken, ki je nisi zgradila, ki stane 15 milijonov funtov, ki jih nisi zaslužila, in ki ima podporni dizelski motor, ki ga nisi omenila,« je Jeremy Clarkson med drugim zapisal v kolumni za britanski The Sun in seveda sprožil nov val kritik.

Naj bo pridna in se vrne v šolo, je Clarkson svetoval Thunbergovi.

Marsikdo jo opeva, številni pa ji ne prizanašajo s kritikami. Pa ne zgolj osovraženi, vse več je tistih, ki ocenjujejo, da je fenomenpresegel meje zdravega razuma in da je skrajni čas, da reševanje planeta znova prepustimo znanosti.Otrok pa naj bo otrok, poudarja, nekdanji voditelj priljubljenega avtomobilističnega šova Top Gear, ki pri izbiri besed v povezavi z mlado švedsko aktivistko ni bil ravno prizanesljiv, saj je šokiran, da po svetu še vedno glasno odmeva Gretin nagovor Združenih narodov, v katerem je med drugim kritično, glasno in tudi v solzah oštela svetovne voditelje in vplivne politike, češ da so ji uničili otroštvo: »S svojimi praznimi obljubami ste mi ukradli sanje in otroštvo, pa sem pravzaprav ena izmed srečnejših na tem svetu. Ljudje trpijo, umirajo, celotni ekosistemi se podirajo, smo priča masovnemu izumrtju vrst, vse, o čemer govorite, pa so še vedno denar in pravljice o večni gospodarski rasti. Kako si drznete! Več kot 30 let je znanost na tem področju kristalno jasna. Kako si drznete gledati stran in priti sem ter trditi, da počnete dovolj za prihodnost našega planeta, ko pa o učinkovitih ukrepih ni ne duha ne sluha.«Toda kako si drzneš ti, je zabrusil ekologistki, ki je na noge spravila svetovno mladež in z množičnimi protesti sprožila nove burne razprave o usodi našega planeta.»Kako si drzneš odpluti do Amerike na jahti iz karbonskih vlaken, ki je nisi zgradila, ki stane 15 milijonov funtov, ki jih nisi zaslužila, in ki ima podporni dizelski motor, ki ga nisi omenila,« je zapisal v svoji kolumni za britanski The Sun. »Ponoči mirno spiš, ker odrasli skrbimo za tvojo varnost. Dali smo ti mobilne telefone, prenosnike in splet. Ustvarili smo družabna omrežja, ki jih vsakodnevno uporabljaš, in vodimo banke, ki plačujejo za vse to. Tako da – kako si drzneš nam pridigati, ti razvajena smrklja!«Poudaril je še, da bo nazadnje vendarle znanost tista, ki bo našla rešitev za naš svet, »namrgodenost in napadi trme« tu pač niso učinkoviti. Prav tako nikomur ne pomaga, da je Thunbergova začasno obesila šolo na klin, zato ji je položil na srce: »Bodi pridna, utihni in pusti znanstvenikom, naj opravljajo svoje delo, ti pa se vrni v šolo.«Brez komentarjev na drzno kolumno seveda ni šlo, med najglasnejšimi pa je bila prav Clarksonova hči, 25-letna blogerka in pisateljica, ki Švedinjo opisuje kot velik navdih mladim, očetu pa je pribila, da bi lahko več moških srednjih let Greti namenilo pohvalno besedo. Oče ji je odvrnil, da bi se lahko Švedinja naučila lepih manir, a hči mu ni ostala dolžna. Feministično navdihnjena mu je zabrusila, da ženski ni treba biti vljudna, da izrazi svoje stališče.