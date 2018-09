FOTO: Zajokali boste: 15-letnica še zadnjič objela svojega dragega

Stephanie Ray (15) je objavila srce parajočo fotografijo, na kateri se poslavlja od svojega fanta. Po hudi nesreči, ki ga je doletela med plavanjem, so ga odklopili z aparatov in Stephanie je še zadnjič legla dragemu v objem, preden je za vedno zaspal.



Šestnajstletnega Blaka so v bolnišnico prepeljali s helikopterjem po tem, ko so ga z dvema prijateljema rešili iz Severnega morja. Poškodbe možganov so bile tako hude, da upanja zanj ni bilo več, zato so se odločili, da ga odklopijo z aparatov.



Splet je pretresla fotografija mladih zaljubljencev, ki sta se še zadnjič objela.

