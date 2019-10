FOTO: Zadnje slovo od velikega državnika

Nekdanji predsednik Nicolas Sarkozy. FOTO: Reuters

Krsto Chiraca nesejo iz cerkve Saint-Sulpice. FOTO: Reuters

Od Chiracovih svojcev je bila prisotna le njegova hči Claude. Chiracove žene Bernadette zaradi krhkega zdravja ni bilo, se pa je udeležila zasebne pogrebne slovesnosti. FOTO: Reuters

Številna množica žalujočih, ki se je zbrala na pariških ulicah. FOTO: Reuters

Vozilo s krsto se je v spremstvu policistov odpravilo proti pokopališču. FOTO: Reuters

Slovo od Chiraca. FOTO: Reuters

Hči Claude Chirac stoji ob grobu očeta na pokopališču Montparnasse. FOTO: Reuters

PARIZ – V Franciji so se z dnevom žalovanja poslovili od nekdanjega francoskega predsednika, ki je umrl prejšnji teden, star 86 let. Slovesne maše so se udeležili številni sedanji in nekdanji državni voditelji, med njimi tudi slovenski predsednik, ki je v pariški cerkvi Saint-Sulpice, kjer je bila osrednja spominska slovesnost, stal poleg nekdanjega predsednika ZDAPoleg aktualnega francoskega predsednikaso se od Chiraca, ki je državi predsedoval med leti 1995 in 2007, poslovili še nekdanji predsednikiin tudi 93-letniPri maši, ki jo je vodil pariški nadškof Michel Aupetit, so bili še predsednik Evropske komisije, ruski predsednik, nekdanji afganistanski predsednik, libanonski premierin katarski emir Šejk. Prišla sta tudi luksemburški veliki vojvodain monaški knezŠe pred mašo je Macron vodil slovo od Chiraca z vojaškimi častmi izpred vojaške bolnišnice Hotel des Invalides, kjer se je od njega v nedeljo še zadnjič poslovilo na tisoče Francozov.