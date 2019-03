FOTO: Umrl priznani fotograf

REUTERS Yannis Behrakis, FOTO: Reuters

REUTERS Izraelski vojak pri Gazi leta 2008. FOTO: Yannis Behrakis, Reuters

REUTERS Vstaja v Egiptu leta 2011. FOTO: Yannis Behrakis, Reuters

Eden najbolj priljubljenih fotografov agencije Reutersje umrl v 58. letu življenja za rakom.Behrakis se je rodil leta 1960 v Atenah. Kot fotograf je bil vseskozi na terenu. Leta 2000 so njega in njegova Reutersova kolegainv državljanski vojni v Sierri Leone napadli oboroženi moški. Schork je bil ubit, Behrakis in Chisholm pa sta pobegnila. »Ta dogodek ga je močno spremenil,« je dejal Chisholm. »Bil je velika osebnost, briljanten fotograf in odličen kolega.«Leta 2015 je fotografiral begunce, ki so bežali iz Sirije, Afganistana in drugih držav, kjer je divjalo nasilje. Takrat je posnel za mnoge eno najboljših fotografij: sirskega begunca, ki v dežju hodi po cesti in nosi svojo hčer.