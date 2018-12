FOTO: To so apokaliptični prizori, umrlo najmanj 281 ljudi

AP Cunami v Indoneziji. FOTO: AP

DŽAKARTA – Po sobotnem cunamiju, ko so okoli 21.30 ob dele obale otokov Java in Sumatra treščili petmetrski valovi, se je število žrtev povzpelo na najmanj 281. Poškodovanih je 1016 ljudi.Cunami je sprožilo delovanje vulkana Krakatoa, oblasti pa so opozorile prebivalce, naj se ne približujejo obalnim predelom, saj se bojijo, da bi vulkan lahko sprožil nove cunamije. Vulkan je namreč v nedeljo ponovno izbruhnil in v zrak poslal oblake pepela.Medtem se nadaljuje iskanje morebitnih pogrešanih med ruševinami številnih poškodovanih in porušenih stavb.Predstavnik nacionalne agencije za naravne katastrofe je pojasnil, zakaj ni bilo izdano opozorilo pred uničujočimi valovi. Dejal je, da indonezijski sistem za opozarjanje nadzira potrese, ne pa tudi podvodnih plazov in vulkanskih izbruhov, ki prav tako lahko sprožijo cunamije. Dodal je, da bi bilo nujno razviti tudi sistem, ki bi opozarjal na delovanje vulkanov, saj je kar 13 odstotkov svetovnih vulkanov prav v Indoneziji.