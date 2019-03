FOTO: So te prekrasne fotografije dokaz, da so po Marsu tekle reke?

FOTO: Esa/dlr/fu Berlin

FOTO: Nasa

FOTO: Esa/dlr/fu Berlin

Planet Mars je bil pred milijardami let najverjetneje mnogo toplejši in vlažnejši, kot je danes. Vse več je izsledkov, ki nakazujejo, da so na njem v davnih časih bile razmere za razvoj življenja. »Tako nam fotografije, ki jih je posnel ESA-in Mars Express Orbiter, jasno dokazujejo obstoj sistema rečnih korit,« piše Science Alert Orbiter je posnel južno planinsko območje Marsa, ki je vzhodno od velikega kraterja Huygens in severno od največjega udarnega bazena Planitia Hellas (Grška ravnica). Sistem rečnih korit se vije v obliki stebel in zdi se, da je voda tekla z desne strani območja navzdol proti levi strani.Pri tem je zanimivo, kako je Marsov sistem rečnih korit skoraj na las podoben tistim na Zemlji. Na fotografiji zgoraj je primer rečnega območja Yarlung Tsangpo v Tibetu, ki spominja na razvejeno strukturo korit na Marsu. Čeprav ostaja skrivnost, od kod je ta voda prišla – ali so bile padavine, podzemne vode, taljenje ledenikov, je vsak od primerov zahteval precej toplejšo in vlažno podnebje, kot je trenutno na Marsu, je zapisala evropska vesoljska agencija (ESA).Naslednje leto nameravata ESA in Roscosmos lansirati rover Rosalind Franklin, ki je narejen posebej za iskanje znakov življenja na Marsu, s tem pa bi znanstveniki dobili lahko odgovor na to vprašanje.