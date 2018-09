FOTO: Superjahte so redne gostje Jadrana

214 milijonov evrov je vreden Pelorus.

DUBROVNIK – Hrvaška zgodovinska mesteca vzdolž jadranske obale so ob množičnem porastu obiska velikih turističnih križark postala privlačna tudi za najbogatejši sloj na svetu. Hrvaška obala, ki vključno z obalami otokov meri neverjetnih 6000 kilometrov, postaja evropska Kalifornija, k temu seveda spadajo tudi najprestižnejše jahte naftnih mogotcev, ruskih milijarderjev in v zadnjem času kitajskih bogatašev.Eden od njih je, lastnik 115 metrov dolge superjahte Pelorus, vredne 214 milijonov evrov. Slednjo so sicer izdelali za savdskega šejka, a jo je ta prodal ruskemu bogatašu. Po ločitvi je plovilo pripadlo bivši ženi, ta ga je prodala hollywoodskemu producentu, ta pa kmalu naprej v Abu Dabi, tam jo je kupil Lee. Pelorus je znan po tem, da je večkrat gostil svetovno znane estradnike, ki so prespali v najbolj luksuznih apartmajih, kar si jih lahko zamislimo. Za kitajskega milijarderja so tokrat na Hrvaškem nastopiliin, v soboto pa skupina One Republic. Lee naj bi jih povabil na Hrvaško oziroma na svojo barčico, da igrajo izključno zanj. Nato so člani skupine državo tudi na hitro zapustili. Za koncert so prejeli slaba dva milijona kun oziroma 260.000 evrov.Sicer je letos v Jadransko morje zaplula tudi Vibrant Curiosity, jahta nemškega poslovneža, katere vrednost ocenjujejo na 100 milijonov evrov. Ob skromni dolžini 85,4 metra ima le pet dvoposteljnih kabin za goste. Ki pa imajo na voljo tudi helikopter, bazen z džakuzijem ter male gliserje, s katerimi se lahko za zabavo popeljejo okoli jahte, ko se ta zasidra nekje blizu, pa vendar dovolj daleč na morju od oči navadnih radovednežev.Predvsem se na Hrvaškem ponašajo, da je letos k njim priplula Katara, najprestižnejša jahta na svetu, ki je v lasti katarskega šejka in je vredna nič manj kot 300 milijonov evrov.S svojo dolžino 125 metrov spada med 14 najprestižnejših jaht na svetu. Če vas bo kdaj zaneslo na obisk k šejku, bo za vas skrbelo 60 članov posadke.