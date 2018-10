FOTO: Študente pokopalo blato, število žrtev strmo narašča

Umrli v cerkvi

PALU – Na indonezijskem otroku Sulavezi po petkovem potresu z magnitudo 7,5, ki mu je sledil še cunami s šestmetrskimi valovi, vladajo katastrofalne razmere. Nekateri delo otoka so popolnoma uničeni, več kot 60.000 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo, v zemljo so se udrle cestne povezave, reševalci pa so se šele nekaj dni po potresu prebili do nekaterih najbolj prizadetih območij. Ljudje objokujejo izgubo najbližjih, hkrati pa čakajo na pomoč in ropajo trgovine, da bi prišli do hrane. Po uradnih podatkih je število smrtnih žrtev naraslo na 1234 ljudi. Najmanj 799 ljudi je poškodovanih, 99 pa jih pogrešajo.Indonezijske oblasti so razglasile 14-dnevno izredno stanje. V ponedeljek je vlada že zaprosila za nujno mednarodno pomoč, ki so jo že začele pošiljati EU, Velika Britanija in ZDA.Reševalci so danes našli trupla 34 študentov, ki jih v svetopisemskem taboru v cerkvi Jonooge v okraju Sigi Biromaru zasul plaz. Njihove posmrtne ostanke so potegnili izpod ruševin cerkve. Na taboru je bilo sicer 86 študentov, usoda preostalih še ni znana.Indonezija leži na t. i. tihomorskem ognjenem obroču, stičišču tektonskih plošč, kjer so potresi in izbruhi vulkanov pogosti. Poleti je otok Lombok prizadela vrsta močnih potresov, pri čemer je umrlo več kot 550 ljudi, okoli 1500 pa jih je bilo poškodovanih. Približno 400.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove, ki so bili uničeni.