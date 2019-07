FOTO: Šokantna fotografija pretresla svet: petletnica obupno poskušala rešiti sestro

IDLIB – Po spletu kroži fotografija, ki je pretresla svet. Na njej, kot poroča BBC, petletna deklica v ruševinah za majico drži svojo sedemmesečno sestrico in jo poskuša rešiti. Nekaj metrov nad njima pa je njun obupan oče, ki z grozo gleda, v kakšni nevarnosti sta njegovi hčerki.Fotografija je nastala po tem, ko je sirska vojska bombardirala mesto Idlib. Posnel jo je novinar SY24, ki najprej sploh ni videl, kaj se dogaja med ruševinami, slišal je le obupne krike moškega in otroški jok, nato pa je zagledal pretresljiv prizor. Pri reševanju deklic je pomagal tudi sam.Sestrici Rihamo in Tuqo so rešili, še preden se je stavba zrušila. Odpeljali so ju v bolnišnico, kjer pa je starejša Riham zaradi poškodb umrla, mlajša pa je na intenzivni negi. V bombnem napadu je umrla tudi njuna mama.V zadnjih desetih dneh je v bombnih napadih sirske vojske umrlo več kot sto civilistov, od tega četrtina otrok.