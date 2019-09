FOTO: Slovenska vplivneža poročena, to so fotografije s poroke

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Danes sta po dolgih pripravah dahnila usodni da ena bolj znanih slovenskih vplivnežev pri nas., Cool mamacita, in, Cool fotr, sta si zaobljubila večno zvestobo na gradu Gredič v Brdih.Med svati je bilo nekaj znanih slovenskih imen, ki so trenutke poročnega slavja ujeli v fotoobjektiv in jih pridno objavljali na družbenih omrežjih. Med svati sta bila neločljivainin številni drugi.Poročni obred je bil civilen, Teja pa se je do svojega bodočega moža sprehodila v lepi dolgi čipkasti obleki z globokim izrezom na dekolteju in hrbtu.Jani in Teja sta se spoznala pred sedmimi letu med snemanjem resničnostnega šova Gostilna išče šefa. V tem času sta se jima rodila dva otroka, hčerkain sin, Jani pa ima iz prejšnje zveze tudi sina Taja.