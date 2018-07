FOTO: Rešeni tajski dečki nemudoma v bolnišnico

Reševanje hitrejše, kot so pričakovali

Tri so odpeljali s helikopterjem. FOTO: Reuters

BANGKOK – Guverner pokrajine Chiang Rai, ki vodi reševalno akcijo, je na novinarski konferenci potrdil, da so v nedeljo iz jame na severu Tajske rešili štiri dečke in da je njihovo zdravstveno stanje dobro. Reševanje preostalih osmih dečkov in trenerja bodo nadaljevali v ponedeljek. Guverner je na novinarski konferenci dodal, da potrebujejo okvirno 10 do 12 ur, da se pripravijo na naslednji krog reševanja. V prihodnjih dneh je sicer na območju reševanja napovedano obilno deževje.Rešene štiri fante so nemudoma prepeljali v bolnišnico, tri s helikopterjem, enega z rešilcem. Prvega so iz jame rešili ob 14.40 po srednjeevropskem času.Sprva so pričakovali, da bodo prvega dečka rešili okoli 16. ure in da bodo reševalna akcija končana v do treh dneh. V nedeljski reševalni akciji je po navedbah guvernerja sodelovali 90 potapljačev, od tega 40 tajskih. Pred naslednjo reševalno akcijo morajo obnoviti zaloge kisika, ki so jih danes porabili. Med reševanjem so vsi dečki dihali s pomočjo kisikove bombe.Reševalna akcija v jami ujetih dečkov in njihovega nogometnega trenerja se je začela v nedeljo ob 5. uri po srednjeevropskem času. Vse do nedelje zjutraj še vedno ni bilo jasno, kdaj bodo rešili dečke in trenerja. Guverner pokrajine je pred tem pojasnil, da je čas primeren, da je gladina vode sprejemljiva ter da so potapljači pripravljeni za reševanje, dečki pa telesno in duševno za izhod iz jame. Dečke sta iz jame reševala po dva potapljača skupaj.Dečki morajo na poti iz jame hoditi, plezati, bresti po vodi in se potapljati. Najzahtevnejši je prvi del poti skozi ozek potopljen prehod, ko morajo dlje časa preživeti pod vodo in prvič v življenju uporabiti potapljaško opremo. Nekateri od dečkov ob tem ne znajo niti plavati.