FOTO: Popoviča izdali tesni sodelavci, tega ni pričakoval

Ali desna roka ve, kaj dela desnica?

Pismo podpore SDS. FOTO: Zaslonski posnetek

Medtem ko so člani SDS pred MOK podpirali Popoviča, je njihov predsednik koprskega SDS izrekel podporo Bržanu. FOTO: SDS

V četrtek pritožba

KOPER – Zelo napeto je bilo v Pretorski palači od prve točke dnevnega reda. Svet je namreč s 17 glasovi proti in 13 za zavrnil predlog sestave mandatne komisije, ki ga je podal. Nato so svetniki z 22 glasovi za in 10 proti potrdili predlognaj mandatno komisijo sestavljajoVelikega šoka ob 'izdaji' do včeraj tesnih sodelavcev ni mogel skriti nobeden iz stranke Koper je naš, sploh pa ne Popovič, saj so celo trije svetniki iz Popovičeve stranke Koper je naš, zavrnili predlog človeka, za katerega je do včeraj kazalo, da so mu zvesti, saj jim je prav on omogočil službe in položaje. Bržana so v tej točki podprli Popovičev podžupan in svetnik, vršilec dolžnosti direktorja Zdravstvenega doma Koper in svetnikter direktorica Veterinarske ambulante Koper in svetnica. Po naših informacijah Popovič vse do glasovanja ni vedel, kaj mu pripravljajo 'podporniki'.Začasna mandatna komisija, ki ji je predsedoval občinski svetnik na listi Bržana odvetnik, je skoraj tri ure razpravljala o pritožbi Popoviča in vsem vpletenim dala možnost predstaviti svoje argumente: »Ocenili smo, da je občinski svet politični organ in ne razsodišče, zato naj o Popovičevi pritožbi in o morebitnih očitanih nepravilnostih na volitvah odločajo drugje. V komisiji smo ugotovili, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, da lahko Aleš Bržanzačne izvrševati funkcijo župana.«Z 20 glasovi za in 10 proti so svetniki potrdili županski mandat Bržanu in zavrnil pritožbo Popoviča. Kar zadeva 'Popovičeve ljudi', je podžupan Bolčič glasoval v prid Bržanu, v. d. direktor ZD Koper Hrvatin insploh nista glasovala, Strmoletova je pri tem glasovanju podprla Popoviča Med odmorom je odvetnik Starman precej neprimerno tožil pred nekaterimi navzočimi, kar smo ujeli tudi v naš diktafon, da pritožba Popoviča ne zdrži, ter da je tako delovanje njega in odvetnika 'bolno'. Je pa tudi zagovornika Bržana odvetnikauspeh njegovega varovanca očitno nekoliko ponesel in je pred skupino ljudi – med njimi smo bili tudi novinarji Slovenskih novic – tolmačil: »Odvetniki radi napihnemo stvari,pa to še posebej zna.«Poklicali smo enega naših najuspešnejših odvetnikovMatoza, ki je govoričenje dveh kolegov komentiral takole: »Če drži, kar ste mi predočili, lahko samo povem, da bo oceno pravilnosti mojih trditev presojalo sodišče. Le to na koncu šteje.«Za preobrat pa je poskrbel še edini predstavnik SDS v mestnem svetu, ki je tudi predsednik mestnega odbora SDS Koper. Dan pred ustanovno sejo MOK, so nam nekateri člani koprskega izvršilnega odbora SDS zatrdili, da jim je Radin povedal, da ne ve, kako bo glasoval. Na koncu je desna politična opcija z Radinom na čelu včeraj spektakularno podprla levičarje. Za pojasnila, ali o tem kaj ve vrh stranke, sploh glede na pismo SDS, v katerem SDS svojim članom predlaga podporo kandidatu Popoviču, smo se obrnili na predsednika stranke, njegove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.Popovič se je že odzval. Povedal je, da oni hočejo sami predlagati in izglasovati brez usklajevanja, kje bo kdo sedel, in da se to ni nikoli dogajalo v Kopru. »To je kot dirkalni avto, ki ga upravlja neznana oseba, in upam, da ne bo šel kmalu v zid.« Na vprašanje o krhanju znotraj stranke Koper je naš je dejal: »Kako naj komentiram, saj se ne morejo niti dogovoriti, kako bodo sedeli.«Novi župan Bržan je napovedal: »V ponedeljek ob 8.00 pridem na občino, kjer bodo, upam, tudi zaposleni.« Krožijo namreč govorice, da naj bi bil 24. decembra kolektivni dopust na MOK. Bržan je odgovoril, da je slišal govorice, vendar vseeno pričakuje zaposlene na delovnem mestu. Upa, da mu bodo zaposleni predali posle, da bo tam predsednica občinske uprave in da se ne bo sam zakopal v posle.O tem, ali je Popoviča presenetilo nerazumevanje glede sedežnega reda, je dejal: »Predlog je bil pač zavrnjen, to je demokracija.« Prav tako je zanikal, da bi bil revanšističen. Na vprašanje, ali je k sodelovanju že povabil Bolčiča, Hrvatina, Strmoletovo in druge, je odgovoril pritrdilno, povabilo pa velja tudi za Popoviča.Ne pričakuje, da bo sodišče spremenilo današnjo odločitev, meni namreč, da je za to zelo malo možnosti. Na vprašanje, ali je opazil krhanje opozicije, ni želel konkretno odgovoriti, glede kadrovskih sprememb na občini pa je povedal, da se bodo v najtesnejšem krogu sodelavcev župana stvari verjetno spremenile, pri zaposlenih na MOK pa ne.Neuradno smo izvedeli, da kolektivnega dopusta uslužbencev MOK v ponedeljek 24. ne bo, toda vprašanje je, ali bo prišel Popovič in Bržanu predal posle. Predsednica občinske upravebo na delovno mesto v ponedeljek zjutraj zagotovo prišla.Odvetnik Matoz je danes za Slovenske novice povedal, da bo pritožbo Popoviča podal v četrtek 27. 12. 2018. Upravno sodišče mora o tem odločiti najkasneje v 30 dneh.