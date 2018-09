FOTO: Po obali so ležala trupla

PALU – Po uničujočem potresu, ki mu je sledil še cunami, se je število žrtev na indonezijskem otoku Sulavezi povzpelo na več kot 380, potem ko je bila še pred nekaj urami uradna številka mrtvih 48. Otok so po potresu zajeli še trimetrski valovi in številni popotresni sunki.Indonezijska agencija za naravne katastrofe je potrdila, da so do sedaj našteli 384 trupel. Ranjenih je okoli 350 ljudi. »Številna trupla so ležala ob obali zaradi cunamija, a končno število mrtvih še ni znano,« je povedal predstavnik agencije. Za zdaj še ni znano, ali so umrli zaradi potresa ali pa cunamija.