FOTO: Par zbolel za nevarno boleznijo: Dokler naju smrt ne loči

FOTO: Facebook

Ganljiv obred je potekal v bolnišnici v Londonu, v katerem sta si večno zvestobo obljubila 24-letniin. Za hiter skok v zakon sta se odločila potem, ko je zdravnik Darrenu povedal, da transplantacija pljuč ni bila uspešna in da ima nesrečnik le še nekaj tednov življenja. Darren in Laura imata oba cistično fibrozo, redko neozdravljivo mišično bolezen.»Ko sem izvedel, da bom kmalu umrl, sem se brez pomisleka odločil, da se čim prej poročim z njo. Bolj kot vse na svetu si želim, da je Lauren srečna. Tudi ko umrem, bo delček mene vedno z njo,« je povedal Darren. Spoznala sta se na pogrebu skupnega prijatelja, ki je umrl zaradi iste bolezni. Nekaj tednov kasneje sta bila sprejeta v isto bolnišnico in nameščena v sosednji sobi, poroča 24sata.Zaljubila sta se in vse ostalo je zgodovina. Njuno zdravstveno stanje je sicer še stabilno, vendar je vsak dan zanju huda zdravstvena preizkušnja. Po romantični poroki, ki so jo na hitro izvedli v bolnišnici, ostajata optimistična in upata, da bosta še dolgo skupaj.